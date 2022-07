HRS : ambitions confirmées

(Boursier.com) — L 'exercice 2021-2022 de HRS a confirmé le changement de dimension de l'entreprise, illustré par la nette accélération du développement commercial soutenu par un marché dynamique. Le chiffre d'affaires annuel total de l'exercice ressort à 16,7 millions d'euros, en croissance de +60%, dont 14,8 ME pour le segment des Stations hydrogène (+78%).

Les nouveaux partenariats et projets s'inscrivent dans la continuité du plan de développement de HRS, présenté lors de l'introduction en Bourse, et qui vise le déploiement de 100 stations sur la période 2021-2025. Le Groupe dispose d'ores et déjà au travers des contrats signés, d'un potentiel de stations à déployer ou déjà déployées de 61 stations, 17 mois seulement après son introduction en bourse. Ce chiffre de 61 stations ne comprend pas la finalisation prochaine d'un accord de partenariat commercial, industriel et technique avec Engie Solutions concernant 15 projets de mobilité H2.

La prise de commandes sur l'exercice 2021-2022 s'élève à 72,6 ME, ce qui porte à 83,3 ME le total de prises de commandes depuis l'introduction en Bourse, en février 2021. Ainsi, après déduction du chiffre d'affaires déjà reconnu sur les deux derniers exercices, le carnet de commandes s'élève à 60,1 ME au 30 juin 2022, à reconnaître en chiffre d'affaires entre 2022 et 2026.

HRS confirme son ambition d'atteindre 85 ME de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période. Le Groupe confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.