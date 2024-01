HRS : ajustement de la feuille de route

(Boursier.com) — HRS enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire sur ce premier semestre 2023/2024, à 12,8 ME, soit une croissance de +20%, dont 10,9 ME pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +18%.

HRS confirme son potentiel de croissance à moyen terme, en tenant compte de la vitesse actuelle de développement des infrastructures. De manière prudente, HRS révise ses objectifs par un décalage d'un an.

L'atteinte d'un chiffre d'affaires compris entre 45 ME et 60 ME avec un EBITDA courant positif sur l'exercice clos le 30 juin 2025.

L'atteinte d'un chiffre d'affaires de 85 ME et une marge d'EBIT courant d'environ 20% sur l'exercice clos le 30 juin 2026.

Pour l'exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2024, HRS vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 31 ME et 40 ME. En outre, HRS continue le travail de remontée de sa marge brute et sur sa discipline financière.