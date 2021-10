HRS : acquisitionde AEI - Automatisme et Électricité Industrielle

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce l'acquisition ce jour de AEI - Automatisme et Électricité Industrielle - spécialiste de l'automatisme, de l'électricité et du monitoring et partenaire historique de HRS qui en est l'unique client dans le domaine de l'hydrogène.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie qu'a HRS de maîtriser sa chaîne de valeur en acquérant des expertises complémentaires à forte valeur ajoutée, afin d'internaliser et continuer à développer les fonctions clés de ses stations pour renforcer son avantage compétitif et ainsi proposer à ses clients des solutions de mobilité hydrogène toujours plus novatrices et efficientes. AEI, équipementier des automatismes des stations depuis 2015, a en effet conçu, en partenariat avec les équipes 'R&D' de HRS, un système automatisé sur mesure de dernière génération, véritable "cerveau informatisé" permettant le pilotage et le fonctionnement en toute sécurité des stations de HRS. Cette solution gère notamment l'ensemble de la cybersécurité et permet une analyse à distance des installations.

Crée en 1988, AEI, entreprise basée à côté de Grenoble, emploie aujourd'hui 17 salariés, principalement des ingénieurs, qui seront intégrés sur le nouveau site de Champagnier de HRS dès sa réception finale en 2023. AEI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,8 ME, dont près de la moitié avec HRS, le solde étant issu des autres activités de l'entreprise réalisées pour des tiers, notamment l'électricité industrielle, qui seront poursuivies après l'acquisition.