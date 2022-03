HRS : accord salué

(Boursier.com) — HRS grimpe de 3,7% à 23,70 euros ce mercredi après avoir conclu un protocole d'accord avec Burckhardt Compression, le leader mondial du marché des systèmes à compresseurs alternatifs. HRS et Burckhardt Compression visent à renforcer leur collaboration en unissant leurs efforts, pour développer des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis) et aux opportunités futures (bateaux, trains, avions...).

L'objectif est de fournir des solutions de ravitaillement sécurisées et fiables destinées aux usages intensifs du marché, avec des capacités supérieures à 1 tonne par jour. Dans ce cadre, les partenaires se concentreront sur l'industrialisation du processus de production afin d'atteindre la baisse attendue des CAPEX.

Cet accord non exclusif d'une durée de 3 ans ouvre également la voie à une réponse commune aux nouvelles opportunités de marché, notamment aux exigences futures du marché de la mobilité hydrogène concernant les bateaux, les trains ou les avions. "L'hydrogène peut stocker plus d'énergie pour un poids moindre que les batteries, ce qui rend les piles à combustible adaptées aux véhicules à charge utile lourde et aux longues distances" commente Portzamparc qui souligne que la hausse de la taille des stations est structurelle et va accompagner le développement des usages. "À noter que HRS a récemment vendu ses premières stations 1 tonne/jour à Hype dans le cadre du partenariat stratégique annoncé en décembre" poursuit l'analyste qui vise un cours de 37,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.