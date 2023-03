HRS : Accélération confirmée

(Boursier.com) — HRS monte de 1% à 20,80 euros ce mardi, alors que le groupe a reçu une demande de montée en gamme, avec la fourniture de 2 stations HRS40 (40 kg/ heure soit 1 tonne/ jour), de la part de la société HYmpulsion, en charge du projet Zero Emission Valley (ZEV).

Le projet Zero Emission Valley vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert d'une part et la mise à disposition de véhicules à hydrogène d'autre part.

Le plan prévoit, d'ici à 2024, le déploiement de 18 stations hydrogène, et de 450 véhicules légers à pile combustible zéro-émission utilitaires et de l'ordre de 115 bus, camions et autocars, ainsi que la production d'hydrogène vert. Ce projet a pour objectif de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région pionnière de la mobilité hydrogène en France et l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen, tout en participant à la création de modèles rentables et duplicables à l'échelle européenne.

Accélération en cours

A date, sur ce programme, 3 stations ont été inaugurées dont notamment la station de Saint-Priest fabriquée par HRS. Cette station HRS14 (14 kg/ heure) représente aujourd'hui la plus large capacité de débit journalier du réseau ZEV. De plus, un prochain déploiement est prévu à Aubenas (07) avec une station HRS14 (14 kg/ heure) précédemment commandée...

Dans ce contexte, HYmpulsion va accélérer le déploiement de son réseau de distribution dans les prochains mois et choisit HRS pour fournir 3 stations hydrogène dont les premières stations de plus grandes capacités en commandant deux stations HRS40 (40 kg / heure soit 1 tonne/jour) qui seront installées à Lyon Saint-Exupéry (Rhône) et à Malataverne (Drôme).

"Nous avons une recommandation 'Acheter' et un TP de 28,80 euros" commente Portzamparc qui souligne que le titre a été sous pression ces dernières séances, "alors que nous considérons qu'il présente un profil plus solide que la plupart des acteurs (carnet de commandes étoffé, cash burn limité, break even attendu cette année...)".