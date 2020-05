HPE : lourdes pertes et plan d'économies de 1 Md$

HPE : lourdes pertes et plan d'économies de 1 Md$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe informatique américain Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé jeudi soir des résultats décevants pour son 2e trimestre fiscal, achevé fin avril, faisant plonger le cours de Bourse de plus de 5% dans les cotations post-séance à Wall Street. HPE a aussi annoncé un plan de réduction de coûts d'un milliard de dollars, et une baisse des rémunérations de ses dirigeants pour faire face à la crise de la Covid-19.

Le groupe a publié après la clôture une perte nette de 821 millions de dollars (0,64$ par action) pour des ventes de 6,01 milliards de dollars, en baisse de 16% par rapport à la même période de 2019 (7,15 Mds$). Après ajustements liés aux éléments exceptionnels, dont 865 M$ de charges de dépréciation, le groupe affiche un bénéfice par action de 0,22$ contre 0,42$ l'an passé.

Les résultats comme les revenus sont inférieurs au consensus FactSet, qui tablait sur un bpa ajusté de 0,30$ et des ventes de 6,33 Mds$.

Réductions d'effectifs et baisse des rémunérations des dirigeants

Issu de la scission en novembre 2015 de la société Hewlett-Packard, HPE regroupe les activités de cette dernière dans les serveurs, les réseaux, le stockage, les logiciels et les services aux entreprises. "Le confinement économique global entré en vigueur depuis le mois de février a eu un impact significatif sur notre performance au deuxième trimestre", a dit Antonio Neri, le PDG de HPE, dans un communiqué.

En marge de ces résultats décevants, le groupe a présenté un plan d'économies d'un milliard de dollars d'ici à 2022, notamment via des baisses d'effectifs dont le détail n'a pas été communiqué. "La force de travail sera réalignée avec les sources de croissance" a indiqué le groupe. HPE a aussi annoncé des réductions de 20% à 25% des salaires de ses hauts dirigeants afin de limiter les effets de la crise du coronavirus.

A partir du 1er juillet et pour le reste de l'année 2020, les salaires de base du PDG et des vice-présidents exécutifs seront réduits de 25% et ceux des senior vice-présidents de 20%, a précisé HPE. Les membres du conseil d'administration verront aussi leurs jetons de présence réduits de 25% pour la période allant du 1er juillet à la fin de l'exercice 2020.