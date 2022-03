HP s'offre Poly pour 3,3 milliards de dollars

(Boursier.com) — HP Inc a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de Poly, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de collaboration sur le lieu de travail, dans le cadre d'une transaction entièrement en cash à 40$ par action, ce qui implique une valeur d'entreprise totale de 3,3 milliards de dollars, y compris la dette nette de Poly. L'acquisition accélère la stratégie de HP visant à créer un portefeuille davantage axé sur la croissance, renforce encore son opportunité industrielle dans les solutions de travail hybrides et positionne l'entreprise pour une croissance durable à long terme et la création de valeur, commente HP.

L'essor du travail hybride crée une demande soutenue de technologies qui permettent une collaboration transparente entre les environnements domestiques et professionnels. Environ 75% des employés de bureau investissent pour améliorer la configuration de leur domicile afin de prendre en charge de nouvelles méthodes de travail. Les espaces de bureau traditionnels sont également reconfigurés pour prendre en charge le travail et la collaboration hybrides, en mettant l'accent sur les solutions de salle de réunion. Actuellement, il existe plus de 90 millions de salles, dont moins de 10% disposent d'une capacité vidéo. En conséquence, le segment des solutions de salles de réunion de bureau devrait tripler d'ici 2024, estime HP.

"L'essor du bureau hybride crée une opportunité unique en son genre de redéfinir la façon dont le travail est effectué", a déclaré Enrique Lores, président et directeur général de HP. "La combinaison de HP et de Poly crée un portefeuille leader de solutions de travail hybrides sur des marchés vastes et en croissance. La technologie solide de Poly, sa mise sur le marché complémentaire et son équipe talentueuse contribueront à générer une croissance rentable à long terme alors que nous continuons à construire un HP plus fort".

Dans un monde plus hybride, les plateformes cloud comme Zoom et Microsoft Teams joueront un rôle important dans l'innovation de nouvelles expériences. Eric Yuan, fondateur et DG de Zoom, a ajouté : "L'audio et la vidéo de la plus haute qualité sont devenues une composante essentielle du travail dans tous les secteurs, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement. Le rapprochement des offres Poly et HP ouvrira de nouvelles opportunités de partenariat avec Zoom et transformera n'importe quel espace en une plaque tournante pour la collaboration vidéo dynamique". Poly contribuera à stimuler la croissance et l'échelle des activités de périphériques et de solutions de main-d'oeuvre de HP.