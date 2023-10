HP rassure Wall Street

(Boursier.com) — HP Inc rassure les marchés. Le géant des PC et imprimantes a livré hier soir des prévisions plutôt satisfaisantes pour l'exercice 2024 et relevé son dividende annuel à 1,1024$, 5% de plus qu'auparavant. Pour l'exercice 2024, HP anticipe un bénéfice net dilué GAAP par action allant de 2,75 à 3,15$. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 3,25 et 3,65$, alors que le consensus était de 3,47$. Le free cash flow de l'exercice est anticipé entre 3,1 et 3,6 milliards de dollars. Le consensus se situait à 3,2 milliards de dollars. Sur la période, HP entend restituer près de 100% de son free cash flow en dividendes et rachats d'actions.

"HP est très bien placé pour générer une croissance durable à long terme", a déclaré Enrique Lores, président et directeur général de HP Inc. "Notre plan Future Ready renforce notre activité principale, accélère notre expansion dans les services, construit de nouvelles capacités opérationnelles et améliore nos coûts structurels. Plus important encore, nous innovons pour répondre aux besoins changeants de nos clients et nous voyons des opportunités intéressantes pour générer une croissance rentable dans l'ensemble de notre activité".