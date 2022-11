HP Inc va supprimer jusqu'à 6.000 emplois

(Boursier.com) — HP Inc a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 4.000 à 6.000 personnes d'ici la fin de l'exercice 2025. Les coupes entrent dans le cadre du plan 'Future Ready Transformation' dévoilé pour l'exercice 2023. Le fabricant d'ordinateurs s'attend à ce que les licenciements lui coûtent environ 700 millions de dollars, selon les informations transmises à la SEC, gendarme financier américain. HP a aussi publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des revenus de 14,8 milliards de dollars, contre 16,7 milliards un an plus tôt. La perte nette trimestrielle a été de 2 millions de dollars. Les revenus du segment des systèmes personnels ont chuté de 13%, avec des volumes unitaires en forte baisse de 21%. Les revenus des imprimantes se sont établis en retrait de 7%. Le bpa ajusté a été de 85 cents, légèrement supérieur au consensus. Les revenus trimestriels ont dépassé les attentes de 1% environ. Pour l'exercice 2023, HP anticipe un bpa net dilué GAAP allant de 47 à 57 cents sur le premier trimestre, et un bpa annuel allant de 2,22 à 2,62$.