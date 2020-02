HP Inc semble entrouvrir la porte à Xerox, les actions grimpent...

(Boursier.com) — HP Inc ne semble plus frontalement opposé à un éventuel rapprochement avec Xerox, qui convoite le fabricant américain de PC depuis des mois. A l'occasion de la publication des comptes du 1er trimestre fiscal de HP Inc, le patron du groupe a entrouvert lundi soir la porte à Xerox, tout en imposant des conditions strictes.

A Wall Street, l'action HP Inc a bondi mardi de 5,6% à 23,35$ en clôture, en réaction à ces déclarations, tandis que Xerox a fini en hausse de 4,5% malgré un environnement très négatif pour les marchés d'actions (-3,1% pour le DJIA, -2,7% pour le Nsdaq en clôture).

Le directeur général de HP, Enrique Lores, qui a pris ses fonctions en novembre dernier, a indiqué lundi lors d'un conférence téléphonique que HP "tend la main à Xerox pour explorer s'il est possible de créer une combinaison qui crée de la valeur pour les actionnaires de HP, et qui serait positive pour le plan stratégique et financier de HP", rapportait lundi soir le site Marketwatch.

Dans un entretien avec l'agence 'Reuters', M. Enrique a toutefois estimé qu'il y avait de nombreux obstacles à franchir avant d'envisager un possible rapprochement, et a répété qu'il considérait l'offre de Xerox "biaisée et irresponsable". Les problèmes sont liés à une combinaison de facteurs, a-t-il ajouté, à savoir "le prix (pas assez élevé : ndlr), la structure capitalistique et les estimations de synergies (trop optimistes : ndlr)"

Des trimestriels supérieurs aux attentes

Par ailleurs, HP a publié lundi soir un chiffre d'affaires de 14,62 milliards de dollars au 1er trimestre fiscal, en légère baisse de 0,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, et conforme au consensus des analystes. Le bénéfice par action ajusté des éléments non récurrents, est ressorti très supérieur aux attentes, à 65 cents contre seulement 54 cents attendus.

Le groupe a par ailleurs annoncé une forte hausse de son programme de rachat d'actions. Il passe de 5 Mds$ à 15 Mds$, ce qui constitue une façon de se protéger face à l'offensive de Xerox.

Ce dernier a relevé récemment sa proposition d'achat de 2 dollars, pour la porter à 24$ par action HP Inc, et prévoit de lancer officiellement son offre le 2 mars prochain. La nouvelle offre valorise HP pratiquement 35 milliards de dollars, alors que Xerox ne "pèse" que 8 Mds$ de capitalisation boursière à Wall Street.