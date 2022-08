HP Inc prévient d'un ralentissement des dépenses des entreprises

(Boursier.com) — HP Inc a prévenu hier soir d'un ralentissement des dépenses des entreprises, mais son directeur général Enrique Lores voit toujours une demande long terme PC supérieure aux niveaux pré-pandémiques. Pour son troisième trimestre fiscal juste clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,04$, proche des attentes des analystes, contre 1$ un an avant. Les revenus ont totalisé 14,7 milliards de dollars, ratant de 5% le consensus de marché, et se comparant à un niveau de 15,3 milliards un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre fiscal 2022 juste entamé, HP prévoit un bénéfice dilué GAAP par action dans une fourchette allant de 44 à 54 cents, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 79 à 89 cents.