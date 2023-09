HP Inc plombé par Warren Buffett

(Boursier.com) — HP Inc perd encore 3% avant bourse à Wall Street, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé encore près de 4,8 millions d'actions HP pour environ 129 millions de dollars, d'après une déclaration à l'autorité américaine de marché, la Securities & Exchange Commission. Ainsi, la firme de Buffett réduit sa participation, consécutivement à des résultats financiers trimestriels mitigés du géant PC pour le troisième trimestre. La nouvelle cession déclarée par Berkshire fait suite à une autre de 5,5 millions de titres pour 160 millions de dollars les 12 et 13 septembre. La participation de la firme au capital de HP revient désormais vers les 11%. A la fin du mois dernier, HP avait abaissé ses estimations annuelles de profits entre 3,30 et 3,35$ par titre, suite à un troisième trimestre marqué par une baisse de près de 10% des revenus, dans un contexte difficile en Chine et sur fond de dépenses IT restreintes.