HP Inc : le titre plonge après un gros warning

(Boursier.com) — HP Inc chutait de plus de 10% dans les échanges post-marché hier à Wall Street, sanctionné après un gros avertissement sur résultats. Le géant américain des PC a réduit ses perspectives de flux de trésorerie et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, affirmant que le rebond du marché des ordinateurs personnels prendra plus de temps que prévu. Le flux de trésorerie disponible pour l'exercice se terminant en octobre prochain s'élèvera à 3 milliards de dollars, contre une guidance antérieure d'environ 3,25 Mds$, tandis que le bpa ajusté est désormais anticipé entre 3,23 et 3,25 dollars par action, contre 3,30 à 3,50$ précédemment.

La demande "ne s'améliore pas aussi rapidement que prévu", a déclaré le DG Enrique Lores dans une interview accordée à 'Bloomberg'. Des niveaux de stocks élevés dans l'industrie signifient que les prix des ordinateurs restent sous pression et que les clients professionnels reportent leurs achats en raison de suppressions d'emplois et d'une conscience générale des coûts, a détaillé le dirigeant. L'économie chinoise pèse également sur les ventes, a-t-il ajouté : "nous ne prévoyons pas qu'une reprise en Chine se produise de si tôt. Et à ce stade, nous n'intégrons cette reprise dans aucun de nos plans".

L'inflation et une économie mondiale incertaine ont déclenché une baisse de la demande d'électronique grand public, y compris les PC, l'année dernière, et ont conduit à une augmentation des stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement. HP espérait que le second semestre 2023 connaîtrait une amélioration plus rapide avec des ventes stimulées par la rentrée scolaire et les vacances. En vain.

La société basée à Palo Alto, en Californie, a vu son chiffre d'affaires reculer de 9,9% à 13,2 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice, contre un consensus de 13,4 Mds$. Les ventes d'ordinateurs grand public ont diminué de 12% tandis que les ventes aux entreprises ont baissé de 11%. Le bpa ajusté s'est établi à 86 cents contre 1,03$ un an plus tôt et un consensus de 85 cents. La marge opérationnelle ajustée s'est effritée de 0,6 point sur un an à 8,8% et le free cash-flow a atteint 900 M$ contre 300 M$ il y a un an et 1,07 Md$ attendu par les analystes. L'entreprise reste par ailleurs en bonne voie pour atteindre 40% de son objectif d'économies de coûts sur trois ans d'ici la fin de l'exercice.