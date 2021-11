HP Inc en grande forme

(Boursier.com) — HP Inc grimpait de 8% après bourse hier soir à Wall Street, suite à ses résultats financiers. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 94 cents à rapprocher d'un consensus de 88 cents. Un an plus tôt, le bpa ajusté était de 62 cents. Les revenus trimestriels ont totalisé 16,7 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en octobre, dépassant de près de 9% le consensus de marché. Les revenus se situaient à 15,3 milliards sur la période correspondante, l'an dernier. Sur l'exercice clos, le bpa ajusté a atteint 3,79$, largement supérieur à la guidance du groupe et au consensus. Les revenus annuels ont totalisé 63,5 milliards, en croissance de 12,1%.