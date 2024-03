HP Inc déprimé à Wall Street

(Boursier.com) — HP Inc perd 3% avant bourse à Wall Street. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe a vu ses ventes diminuer dans les divisions de systèmes personnels et imprimantes. Le chiffre d'affaires total a été de 13,2 milliards de dollars, inférieur de 3% environ aux estimations des analystes qui étaient de 13,58 milliards de dollars. Un an plus tôt, les revenus étaient de 13,83 milliards. La prévision pour l'année entière d'un bénéfice par action de 3,25$ est également inférieure aux attentes. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 81 cents, en ligne avec les attentes, contre 75 cents un an avant. Le management espère une croissance du marché PC en 2024, avec un deuxième semestre plus fort que le premier. Le bénéfice ajusté par action du deuxième trimestre fiscal est anticipé entre 76 et 86 cents, contre 81 cents de consensus.