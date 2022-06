HP Inc dépasse les attentes

(Boursier.com) — HP Inc a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. En marge de la publication financière du groupe hier soir, le management a indiqué qu'il ne voyait pas de ralentissement majeur de l'économie. Pour le deuxième trimestre fiscal, HP a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,08$, contre 1,06$ de consensus et 93 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 16,49 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en avril, contre 15,9 milliards un an avant et environ 16 milliards de consensus. HP a surtout profité de la forte demande provenant des entreprises. Le groupe californien de Palo Alto a réalisé une croissance globale de 3,9%. La division Personal Systems a progressé de 9,2% à 11,5 milliards. Les ventes aux consommateurs ont en revanche décliné de 6%. La croissance est localisée sur le segment desktop, alors que les ventes unitaires de notebooks ont baissé de 23%. Les revenus Printing ont reculé de 7% à 5 milliards. La performance du groupe est globalement résistante. Rappelons que Berkshire Hathaway (Warren Buffett) est récemment monté au capital de HP à hauteur de 11%.