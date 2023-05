HP Inc corrige à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — HP Inc perdait 4% après bourse à Wall Street hier soir. Pour le deuxième trimestre fiscal, le géant PC a tout de même affiché un bénéfice ajusté par action de 80 cents, dépassant le consensus, à comparer à un niveau de 1,08$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 12,9 milliards de dollars, 1% de moins que le consensus, alors qu'ils se situaient à 16,5 milliards de dollars un an auparavant. Le groupe reste donc affecté par la déprime de la demande PC, les revenus ayant décliné de 22% en glissement annuel. Sur le segment des systèmes personnels, les ventes ont chuté de 29% à 8,2 milliards, à comparer à un consensus de 8,4 milliards. Les revenus du segment 'printing' ont baissé de 5% à 4,7 milliards de dollars. Enfin, le management estime que HP est en bonne voie pour réaliser 40% de son objectif d'économies de 1,4 milliard de dollars d'ici la fin de l'année.