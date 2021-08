HP Inc bat le consensus de profits et impose la vaccination

HP Inc bat le consensus de profits et impose la vaccination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HP Inc a dépassé les attentes en termes de rentabilité au troisième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1$, contre un consensus de marché de 84 cents et un niveau de 49 cents un an plus tôt. Le fabricant américain d'imprimantes a affiché des revenus trimestriels de 15,3 milliards de dollars sur cette période close en juillet, ce qui ressort légèrement inférieur aux attentes. Un an avant, les recettes étaient de 14,3 milliards. Le groupe envisageait auparavant un bpa ajusté trimestriel allant de 81 à 85 cents. HP a enfin annoncé hier soir qu'il allait mettre en place une obligation vaccinale pour le retour au bureau de ses employés.