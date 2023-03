HP Inc bat le consensus de profit

(Boursier.com) — HP Inc a dépassé les attentes de profits malgré la chute de ses ventes sur le trimestre clos. En outre, le groupe envisage pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté supérieur aux anticipations, et maintient ses estimations annuelles de bénéfices, avec la reprise chinoise et les réductions de coûts. Pour le premier trimestre fiscal 2023, période juste close, les revenus ont été de 13,8 milliards de dollars, en baisse de 19% en glissement annuel, pire performance en sept ans, alors que le consensus était de 14,1 milliards de dollars. En revanche, le bénéfice ajusté par action a été de 75 cents, contre 74 cents de consensus. Le management évoque un ralentissement des commandes des entreprises, bien plus prudentes désormais dans la gestion de leurs budgets. Néanmoins, la situation évolue très favorablement en Chine. HP table, pour le deuxième trimestre, sur un bpa ajusté allant de 73 à 83 cents, à comparer à un consensus de 76 cents. La guidance annuelle allant de 3,2 à 3,6$ est maintenue.