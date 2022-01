Hôtel Majestic de Cannes renoue avec les bénéfices sur l'exercice

(Boursier.com) — L 'épidémie de la Covid-19 a impacté l'activité de l'Hôtel Barrière Le Majestic qui a fermé du 31 octobre 2020 au 11 mai 2021. L'hôtel a rouvert en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité des clients et du personnel. Ces mesures ont été renforcées à compter du 21 juillet 2021, avec la mise en place du pass sanitaire dans l'ensemble de ses espaces. Le nombre de jours d'ouverture s'est élevé à 173 jours contre 219 jours l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2021 progresse de 15,3 millions d'euros par rapport à 2020 (+54,2%), à 43,4 ME sur l'exercice. La perte par rapport à celui réalisé en 2019 s'élève à 31,2 ME (-42%).

La saison estivale a été marquée par la tenue du Festival de Cannes, la première quinzaine de juillet, et le retour partiel de la clientèle étrangère. Les mois de septembre et octobre ont enregistré une reprise des congrès internationaux (Salon de la plaisance, Tax free, Mipim et Mipcom). En hébergement, le taux d'occupation a atteint 60,1% (53,9% l'année précédente). Les recettes moyennes par chambre enregistrent une progression de 130% (789,77 euros en 2021 contre 343,84 euros en 2020). Dans ces conditions, le chiffre d'affaires hébergement atteint 28 ME (13,9 ME en 2020 et 47,2 ME en 2019) avec un RevPAR (revenu par chambre disponible à la vente) de 464 euros contre 181,7 euros l'année précédente (421,5 euros en 2019). Le chiffre d'affaires nourritures et boissons de l'activité restauration est de 7,6 ME en 2021 (7,1 ME en 2020 et 15,6 ME en 2019).

Le résultat d'exploitation ressort à 13,4 ME (-7,8 ME en 2020 et 21,7 ME en 2019).

Le bénéfice de l'exercice ressort à +12,5 ME (-5,5 ME en 2020).

Le Groupe SFCMC, actionnaire de l'Hôtel Le Majestic à hauteur de 96,33%, a obtenu en date du 15 décembre 2020 et du 25 juin 2021 deux prêts garantis par l'Etat (PGE) supplémentaires à hauteur de 30 ME, et a renouvelé l'échéance du PGE obtenu l'an dernier (20 ME) de 5 années supplémentaires, portant la somme des PGE à 50 ME au 31 octobre 2021.

Perspectives

Les incertitudes liées à la prolongation de la crise de la Covid-19 demeurent. Dans ce contexte, la société poursuit son plan de limitation des coûts et des investissements à l'essentiel dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la reprise des activités de l'Hôtel Barrière Le Majestic.