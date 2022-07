Hotel Majestic de Cannes affiche des perspectives favorables

(Boursier.com) — L 'Hôtel Le Majestic Cannes, fermé durant le second semestre 2021, a ouvert 104 jours au cours du premier semestre 2022.

L'épidémie de Covid-19, qui a commencé en Chine début 2020, s'est progressivement étendue sur tous les continents, y compris l'Europe. Les mesures sanitaires mises en place pour freiner la propagation de ce virus dans chaque pays, et en particulier en France, ont affecté l'ensemble des activités de l'Hôtel Le Majestic sur tout le premier semestre de l'exercice précédent et ce, jusqu'au 19 mai 2021, rendant les résultats au 30 avril 2021 et au 30 avril 2022 non comparables.

Il est important de souligner que les pertes liées à la fermeture de l'établissement en 2021 ont été partiellement compensées par les aides "fonds de solidarité", "coûts fixes" et la mise au chômage partiel d'un grand nombre de collaborateurs du Groupe.

ACTIVITÉS ET RÉSULTAT

Seule une comparaison avec le premier semestre 2019 permet de mesurer l'activité.

En hébergement, le taux d'occupation a atteint 50,19% contre 67,64% au premier semestre 2019 avec une recette moyenne par chambre en hausse de 39,4% (384,24 euros au 30 avril 2022 contre 275,64 euros au 30 avril 2019).

Dans ces conditions, le chiffre d'affaires hébergement est de 6,9 millions d'euros contre 8,9 millions d'euros au premier semestre 2019 avec un RevPar (revenu par chambre disponible à la vente) de 189,60 euros, contre 183,10 euros au 1er semestre 2019.

Le chiffre d'affaires nourriture et boissons s'élève à 4,1 millions d'euros, en diminution de 28% par rapport au premier semestre 2019 (5,7 ME).

Le chiffre d'affaires des autres recettes s'établit à 4,7 millions d'euros et comprend notamment les loyers des boutiques et vitrines, l'activité du SPA et les locations de salles.

Par rapport au premier semestre 2019 et malgré un chiffre d'affaires en baisse de 15%, l'évolution des recettes moyennes par chambre, associée à la maîtrise des charges ont permis d'atteindre un excédent brut d'exploitation au 30 avril 2022 de +0,4 million d'euros contre -0,1 million d'euros en 2019.

PERSPECTIVES

Le premier semestre a vu le retour progressif de l'activité. Les mois de mai et juin 2022 ont été marqués par une activité soutenue notamment grâce au Festival du Film de Cannes et au Cannes Lions. "Nous envisageons une saison estivale avec des perspectives favorables sous réserve de l'évolution de l'environnement international" conclut le groupe.