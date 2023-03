Hormel Foods victime de l'inflation

(Boursier.com) — Hormel Foods, le groupe alimentaire américain connu pour ses viandes précuites, fléchit encore avant bourse à Wall Street après avoir raté le consensus de bénéfice sur le trimestre clos. Pour son premier trimestre fiscal 2023, le groupe a affiché des revenus de 2,97 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel de 289 millions de dollars, un bpa dilué de 40 cents et un cash flow des opérations de 204 millions. Le groupe aux marques Planters, Skippy ou Spam évoque des pressions inflationnistes, des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement et de faibles volumes. Le bénéfice net est tombé à 218 millions de dollars contre 240 millions un an avant. Le consensus FactSet était de 45 cents de bpa. Les ventes ont reculé de 2,4% et ratent aussi le consensus. Les volumes ont diminué de 13% pour le commerce de détail, de 6% pour la restauration et de 14% pour l'international. Le coût des ventes a diminué moins que les ventes. Pour l'année complète, la société s'attend à un bpa de 1,70 à 1,82$, en dessous du consensus FactSet, et une croissance des ventes de 1 à 3%, à comparer à un consensus de 2,4%.