Hormel Foods réduit ses prévisions de profits

(Boursier.com) — Hormel Foods, le groupe alimentaire américain actif notamment dans la viande précuite, a raté le consensus de profit de profit sur le trimestre clos et abaissé ses prévisions de bénéfice annuel, tout en relevant sa guidance de ventes. Le groupe prévoit une persistance de la haute inflation des coûts. Sur le troisième trimestre fiscal 2022, clos fin juillet, le bénéfice net est ressorti à 218 millions de dollars et 40 cents par titre, contre 177 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 41 cents. Les revenus trimestriels ont augmenté de 6%, atteignant un record de 3 milliards de dollars, avec une hausse organique de 3%. Pour l'ensemble de l'exercice, le bpa dilué est maintenant anticipé entre 1,78 et 1,85$, alors que les revenus sont attendus entre 12,2 et 12,8 milliards de dollars.