Hormel Foods maintient le cap

(Boursier.com) — Hormel Foods, le groupe alimentaire américain connu pour ses viandes précuites, hésite avant bourse à Wall Street après les résultats trimestriels. Pour son deuxième trimestre fiscal 2023, le groupe a affiché des revenus de 3 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel de 296 millions de dollars, un bpa dilué de 40 cents et un cash flow des opérations de 208 millions. Le groupe aux marques Planters, Skippy ou Spam, qui évoquait auparavant les pressions inflationnistes, a affiché un bénéfice net trimestriel de 217 millions de dollars contre 262 millions un an avant. Le consensus était de 40 cents de bpa et 3,05 milliards de revenus. La firme réaffirme ses prévisions de ventes et de bénéfices précédemment communiquées pour l'ensemble de l'année. Pour l'exercice 2023, Hormel s'attend à une croissance des ventes nettes de 1 à 3% par rapport à l'année précédente et à un bénéfice net dilué par action pour l'ensemble de l'année de 1,70 à 1,82$.