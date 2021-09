Hormel Foods lance un 'warning'

(Boursier.com) — Hormel Foods, le groupe alimentaire américain d'Austin, connu pour sa marque SPAM de viande précuite, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des bénéfices en ligne avec les attentes et des revenus solides, mais réduit dans le même temps ses estimations annuelles, face aux pressions inflationnistes et aux challenges en matière de force de travail. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a reculé à 177 millions de dollars et 32 cents par titre, contre 203 millions un an avant. Le bpa ajusté a été de 39 cents, alors que les revenus se sont améliorés de plus de 20% en glissement annuel à 2,86 milliards de dollars.