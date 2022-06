Hormel Foods confirme ses prévisions

(Boursier.com) — Hormel Foods, le groupe américain actif dans les viandes précuites, aux marques Planters, Skippy, Spam, Applgegate et Jennie-O, a annoncé des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal et confirmé ses prévisions annuelles. Sur la période close début mai, le groupe a dégagé un bénéfice net de 262 millions de dollars soit 48 cents par titre, contre 228 millions de dollars un an auparavant. Les revenus se sont améliorés à 3,097 milliards de dollars, contre 2,607 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 47 cents de bénéfice par action pour 3,07 milliards de recettes.