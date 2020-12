Horizontal Software : offre de retrait obligatoire et radiation le 4 décembre

Horizontal Software : offre de retrait obligatoire et radiation le 4 décembre









(Boursier.com) — HWS Développement a publié son offre de retrait obligatoire visant les actions Horizontal Software. Elle s'adresse aux actionnaires minoritaires n'ayant pas apporté l'offre publique d'achat simplifiée. Cette indemnisation sera réalisée au prix proposé dans le cadre de l'offre, soit 1,04 euro par action, nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 4 décembre 2020 et portera donc sur les actions Horizontal Software non détenues par le concert à la date de clôture de l'offre, à l'exception des 18.657 actions auto-détenues par la société qui ne seront pas visées par le retrait obligatoire, soit 234.372 actions Horizontal Software représentant 2,03% du capital et au plus 2,03% des droits de vote théoriques de la société.

Les actions Horizontal Software seront radiées de la cote sur Euronext Growth à Paris, après la clôture du marché, le 4 décembre, date de mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Rappelons que l'action Horizontal Software a été introduite en Bourse en 2016 à un prix de 10,2 euros l'action.