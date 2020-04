Horizontal Software : Extens va prendre le contrôle

Crédit photo © Horizontal

(Boursier.com) — L'éditeur de logiciels de nouvelle génération, Horizontal Software, a conclu un protocole d'investissement sous conditions suspensives avec Extens, fonds spécialisé dans le logiciel de santé.

Aux termes de ce projet d'investissement, Extens souscrirait à une augmentation de capital de 4,25 millions d'euros et prendrait le contrôle d'Horizontal Software. Ce financement a pour objectif de renforcer les fonds propres de la société et de lui donner les moyens de poursuivre son développement avec ambition et sérénité . Ingrid Eeckhout, Directeur Général d'Horizontal Software explique ainsi : Nous sommes ravis de l'intérêt que porte Extens à Horizontal Software et de leur projet de nous aider à accélérer notre croissance sur le long terme. Leur projet d'investissement nous permettrait d'assainir largement notre bilan. Au-delà, leur solide connaissance du marché de la santé, un domaine sur lequel nous sommes très impliqués, pourrait également offrir des synergies pour nos offres .

Extens est un fonds d'investissement qui a vocation à investir en tant qu'actionnaire de référence dans des sociétés de logiciels de santé en Europe. Extens s'implique activement dans le suivi de son portefeuille en accompagnant la réflexion stratégique, le développement commercial et la gestion des problématiques opérationnelles induites par la croissance.