Horizontal Software confirme l'amélioration significative de son EBITDA en 2019

(Boursier.com) — L'éditeur de logiciels Horizontal Software a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros, soit une progression de +5%, au-dessus de l'objectif fixé à 3%.

Avec ce bon résultat commercial, conjugué aux pleins effets du plan de réduction des coûts, le groupe confirme l'amélioration significative de son EBITDA en 2019 par rapport à 2018.

"Les prises de commandes du 4ème trimestre 2019 sont restées bien orientées, malgré quelques décalages de signature de commandes sur le début d'année 2020", précise Horizontal Software. Le groupe compte notamment deux nouveaux clients au quatrième trimestre pour des offres packs en gestion des temps et activité.

Le backlog est en croissance de 13%, à 5,2 ME au 1er janvier 2020 contre 4,6 ME au 1er janvier 2019 (dont 3,4 ME de chiffre d'affaires récurrent et 1,8 ME de prestations de services à facturer). Horizontal Software vise pour 2020 une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un EBITDA largement positif.