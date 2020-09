Horizontal Software : activité semestrielle en repli de 16,5%

(Boursier.com) — Horizontal Software, qui fait l'objet d'une OPA de HSW Développement, fait état d'un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 2,298 millions d'euros, en repli de 16,5%. Ce niveau reflète l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la société et le déploiement de ses projets. Pour rappel, la Société a placé l'ensemble de ses collaborateurs en chômage partiel à 90% jusqu'au 31 mai 2020.

L'activité prestation de services est ainsi en repli marqué avec un chiffre d'affaires de 674.000 euros, en baisse de 33,5% ; les installations de logiciels sur les sites des clients ayant été suspendues pendant la période. Le chiffre d'affaires récurrent ressort à -5,6% dû au repli de la maintenance qui poursuit sa baisse conformément à l'évolution du modèle de la société, alors que le chiffre d'affaires récurrent SaaS (vente de contrats packs) affiche une légère croissance (+2,6%).

Dans ce contexte, les prises de commandes au 30 juin s'élèvent à 1,283 ME, en recul de 25,1% avec toutefois une part plus importante de ventes de contrats packs (+13,5% de part de récurrence). En conséquence, le backlog du 1er semestre 2020 se maintient à 5,114 ME (dont 2,996 ME de backlog récurrent et 2,118 ME de prestations de services à facturer) contre 5,070 ME au 1er semestre 2019.

Les projets qui avaient été suspendus ont repris de façon très progressive à partir du mois de juin pour les collectivités territoriales et depuis début septembre pour les établissements de santé. Le Groupe a repris une activité plus normative à partir de septembre avec toutefois une organisation des équipes à distance plus importante. En conséquence, HSW anticipe un chiffre d'affaires annuel en léger repli par rapport à celui de l'an dernier. Les mesures de chômage partiel devraient limiter l'impact des charges sur l'EBITDA.