Hopscotch : Reworld pointe à 29,74% du capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 27 septembre par l'AMF, Reworld Media a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 septembre 2021, le seuil de 20% des droits de vote de la société Hopscotch et détenir 793 186 actions, soit 29,74% du capital et 20,85% des droits de vote, suite à des acquisitions d'actions sur le marché. Reworld Media déclare ne pas avoir l'intention de poursuivre ses achats, ni d'acquérir le contrôle de la société Hopscotch. Reworld a en revanche l'intention "de sceller un partenariat entre le leader français des médias thématiques et le leader français des relations publiques, de l'influence et de l'événementiel". Reworld n'a pas l'intention de demander la nomination d'une autre personne comme membre du conseil de surveillance ou du directoire.