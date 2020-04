Hopscotch réalise 1,9 ME de bénéfices en 2019 mais coupe son dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Hopscotch Groupe pour l'année 2019 s'élève à 197,9 millions d'euros (145,62 ME en 2018). La marge brute atteint 70,3 ME (54,79 ME en 2018).

Le résultat opérationnel du groupe s'élève à 3,8 ME, dont 1,4 ME provenant de l'intégration globale du second semestre d'activité de Sopexa, porté par la saisonnalité favorable. Hopscotch Groupe, sans cela, montre un recul généré d'une part par les coûts non récurrents liés à la prise de participation complémentaire dans Sopexa, et d'autre part par les pertes d'une filiale sur l'exercice, malgré la bonne tenue du volume d'affaires par ailleurs, et notamment dans l'événementiel. Le coût de l'endettement financier net a d'ailleurs augmenté de façon significative, principalement en raison de la mise en place du pool bancaire liée à l'augmentation de participation dans Sopexa.

La constatation de l'activité sur le 1er semestre, suivi de la déconsolidation de Sopexa, mise en équivalence sur cette période, génère un produit net de 2,7 ME. Le résultat final du groupe s'élève à 1,9 ME.

Structure financière saine

Avec les opérations d'intégration globale de Sopexa, les capitaux propres s'élèvent à 25 ME, dont part du groupe de 17,9 milliers d'euros.

A la suite des opérations de financement et de restructuration de la dette effectuées en juin 2019, l'endettement bancaire du groupe s'élève à 14,5 ME, dont une part courante (moins d'un an) de 3,1 ME. La trésorerie à la clôture s'élève à près de 21 ME, malgré une évolution du BFR défavorable de -4,7 ME au 31 décembre 2019.

L'application de la norme IFRS 16 conduit à constater une nouvelle dette non bancaire (issue des baux immobiliers) de 16,9 ME. Cette nouvelle présentation n'affecte pas la structure financière du groupe.

Incidence du COVID-19

Comme toutes les entreprises françaises, et finalement les économies du monde entier, le groupe Hopscotch se trouve placé dans un moment de forte incertitude quant au volume de ses activités en 2020.

Trois secteurs sont à apprécier isolément :

- Le secteur événementiel, directement touché par les mesures de confinement empêchant pour une durée non spécifiée les rassemblements de tous types.

- Le secteur conseil en communication : communication corporate, PR, et activités digitales, pas ou peu touché dans l'immédiat, mais possiblement atteint ensuite et dans une moindre mesure par un ralentissement économique général.

- Les activités spécifiques de Sopexa, à 90% opérées à l'international avec ses 30 bureaux dans le monde entier, et donc progressivement affectées par le déplacement des " clusters viraux ", mais redémarrant également plus tôt (Asie). Cette activité est également soutenue par l'origine des opérations, qui résultent d'appels d'offres publics de la communauté européenne et du ministère de l'agriculture français.

Dores et déjà, le groupe a initié bon nombre de mesures visant à la fois à protéger sa trésorerie - de bon niveau à ce jour - dans le respect de sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

Le groupe a également implémenté les mesures de soutien mises en oeuvre par le gouvernement, notamment celles liées aux mesures d'activité partielle, de façon adaptée à chacun de ses secteurs. Elles sont très efficaces dans notre structure, compte tenu du poids de la masse salariale , explique la direction du groupe.

Plusieurs scenarii ont été élaborés afin d'évaluer la capacité de résistance du groupe. A ce stade de notre aptitude à évaluer précisément les impacts économiques, cette résistance a été jugée comme satisfaisante, même si, fort logiquement, le groupe ne pourra pas garantir le maintien de ses performances .

Pas de dividende

Le groupe prévoit de ne pas distribuer de dividendes cette année.