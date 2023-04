Hopscotch prend une participation dans l'agence AD CREW

(Boursier.com) — Le Groupe international de communication Hopscotch soutient sa politique de croissance et de diversification actives avec cette prise de participation dans l'agence spécialisée en marketing d'influence AD CREW.

Fondée en 2017, l'agence AD CREW est née de la rencontre de deux femmes entrepreneures, Jessica Cohen Bouaziz et Maud Lejeune. L'agence, rapidement devenue re?fe?rente en marketing d'influence au service des marques, se spécialise dans la mise en oeuvre de stratégies digitales RP et stratégies d'influence sur les réseaux sociaux.

AD CREW dispose d'un carnet d'adresses unique avec un re?seau de pre?s 15.000 influenceurs dans 10 pays.

L'agence a par ailleurs noué un partenariat exclusif avec 34 créateurs de contenu sur Youtube, Instagram et TikTok.

Depuis sa cre?ation, AD CREW s'est spe?cialise?e dans le marketing d'influence et la communication digitale avec l'objectif d'accompagner les marques dans le de?veloppement de leur communication et de leur chiffre d'affaires par le biais de campagnes digitales strate?giques cible?es, notamment auprès des plus jeunes générations.

Cette prise de participation de 49% avec une option sur la majorité va permettre au Groupe Hopscotch de renforcer son offre en marketing d'Influence, portée par l'agence heaven, pionnière dans les domaines du social media et de l'influence en France depuis plus de 20 ans, et par les agences de relations publics du groupe.

En s'associant à ces acteurs de référence sur le marché, AD CREW a pour ambition d'accélérer son développement, local et international, notamment par la création de synergies commerciales avec les autres entités du Groupe.

"Nous sommes ravies de rejoindre Hopscotch et leurs équipes expertes, pour accélérer notre développement, notamment à l'international. Les synergies possibles avec l'ensemble des métiers du groupe et la qualité de nos échanges, nous ont convaincues de la pertinence de ce rapprochement." déclarent Maud Lejeune et Jessica Bouaziz, fondatrices de AD CREW.

"Depuis toujours, nous avons à coeur d'accueillir les meilleurs talents, entrepreneuses et entrepreneurs, pour développer le capital relationnel de nos clients. Nous continuons ainsi de renforcer notre offre en matière de marketing d'Influence, notamment auprès des plus jeunes populations, très sensibles aux créateurs de contenus." déclare Frédéric Bedin, Président du Directoire HOPSCOTCH Groupe.