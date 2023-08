Hopscotch : marge brute à +8,2%

(Boursier.com) — Chez Hopscotch, le chiffre d'affaires et la marge brute du premier semestre 2023 s'élèvent à 115,6 ME et 41,3 ME, respectivement en croissance de 6,2% (CA) et 8,2% (MB) par rapport à la même période 2022.

Cette bonne croissance de la marge brute, bien répartie dans les différents secteurs du groupe et sur chacun des trimestres, est renforcée par les activités Sport de Hopscotch, ainsi que dans le secteur du Luxe.

Fort de son dynamisme, le groupe accélère sa croissance par des acquisitions et a notamment communiqué vendredi 28 juillet sur l'acquisition du groupe de communication européen Interface Tourism, spécialiste du marketing des destinations dans le secteur du Tourisme et de l'Art de Vivre.

De nombreuses synergies sont attendues pour développer la présence d'Interface Tourism dans des nouveaux pays en s'appuyant sur le réseau mondial de Hopscotch. Le groupe acquis compte une centaine de collaborateurs, contribuera pour plus de 8 ME à la Marge Brute et sera consolidé en 2024. La réalisation interviendra en fin d'exercice.