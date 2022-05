Hopscotch : Le chiffre d'affaires du groupe atteint 45,3 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Hopscotch atteint 45,3 millions d'euros au premier trimestre, en progression de +83% par rapport à l'an passé. Corrélativement, la marge brute augmente de +46,5% à 16,7 millions d'euros.

Le décalage provient du mix des activités en faveur des métiers de production et d'évènementiel qui génèrent un chiffre d'affaires plus important que les métiers de conseil. L'événementiel était resté très faible l'an passé, pour retrouver aujourd'hui un niveau plus habituel.

Les activités évènementielles continuent donc leur reprise avec l'amélioration de la situation sanitaire et l'adaptation aux nouvelles contraintes. Elles portent la majorité de la croissance au 1er trimestre 2022. Les autres activités sont plutôt stables, avec notamment le Conseil qui avait progressé lors des périodes de confinement et qui continue d'être un axe de développement important pour HOPSCOTCH.

De nombreux projets pourraient soutenir cette tendance pour les trimestres à venir : le Mondial de l'Automobile, l'imminence de la coupe du monde de Rugby, et les préparatifs aux JO 2024 à Paris qui vont entrainer une dynamique progressive dans nos activités

De plus, la structure financière reste solide avec une situation financière nette qui se maintient à un niveau largement positif.

Pour rappel, le groupe prévoit en 2022 un transfert sur Euronext Growth, notamment pour soutenir une politique de croissance et de diversification active.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022, le 2 août 2022, après la fermeture des marchés.