Hopscotch : la marge brute remonte à 58,1 ME sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe de communication Hopscotch a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 161,4 millions d'euros (+73,7%) au 30 septembre 2022 avec une marge brute de 58,1 millions d'euros (+42,4%). Toutes les activités concourent à cette reprise et les métiers de l'événement poursuivent leur fort rebond avec près de 98% d'augmentation de la marge brute à date.

Les activités PR et communication digitale qui avaient progressé pendant la crise maintiennent leur trajectoire avec encore une légère croissance de plus de 2,5%. Côté Sopexa, les activités de communication et de trade marketing à l'international augmentent de plus de 27%.

Enfin, la consolidation de Hopscotch Sport à la suite des acquisitions du premier semestre contribue respectivement à 1,3 million d'euros (chiffre d'affaires) et 0,8 million d'euros (marge brute) sur le seul troisième trimestre.

Hopscotch précise que les conditions d'exploitation allégées permettent de limiter les effets liés à l'inflation et que sa situation financière nette reste positive avec une trésorerie d'environ 49,5 millions d'euros et des dettes bancaires d'environ 8,4 millions d'euros, à quoi s'ajoutent le PGE en cours de remboursement avec un capital restant de 19,4 ME.