Hopscotch Groupe : une perte de 8,7 ME en 2020 ; pas de dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Hopscotch Groupe en 2020 a diminué de 38,4% à 121,9 millions d'euros, et la marge brute de 21,5% pour atteindre 55,2 ME. Bien que très défavorable, la moindre baisse de la marge brute par rapport au chiffre d'affaires provient d'un effet de mix anormal, dû au contexte sanitaire qui pénalise très fortement les activités événementielles, mais beaucoup moins les autres branches.

En proforma le recul de la marge brute est de 23,5 ME, soit -29,9%. Le ROC consolidé affiche une perte limitée à -2,3 ME, à comparer à un ROC proforma 2019 de -1,5 ME (comprenant des pertes de Sopexa de -3,5 ME sur 12 mois en 2019). Le ROP 2020 est dégradé principalement par la provision constatée au titre du PSE pour un montant de 5,3 ME, qui porte la perte à -7,7 ME.

Le résultat financier de Hopscotch Groupe est principalement impacté par une différence de change latente négative cette année, par la neutralisation des titres d'une filiale liquidée au Brésil, ainsi que par la constation des pertes de AMC (Mondial de l'Automobile) détenue à 50%. L'ensemble pèse pour un total de 1,7 million d'euros sur le résultat. Les charges financières liées aux emprunts restent stables par ailleurs. La charge d'impôt est rendue positive par l'activation d'une partie des déficits fiscaux constatés sur le groupe, pour un produit net de 1,5 ME.

Après constatation des pertes des activités abandonnées de 0,4 ME, la perte de l'exercice s'élève finalement à -8,7 ME.

Structure financière préservée

Hopscotch Groupe a bénéficié d'un PGE de 15 ME, et sa trésorerie, de 38,2 ME à la clôture, a été maintenue par plusieurs éléments favorables autres : un BFR en évolution positive de +4,4 ME, une capacité d'auto financement modérément dégradée (charges provisionnées du PSE non encore engagées et contribution positive de Sopexa) à -1,6 ME, un décalage de charges grâce aux soutiens à l'économie, et de remboursements des emprunts (ces derniers ont été rattrapés début 2021 sans dégradation de la trésorie actuelle).

Le groupe ne prévoit pas de distribuer de dividendes cette année.

