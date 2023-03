Hopscotch Groupe : retour des dividendes au terme d'une belle année 2022

(Boursier.com) — L 'activité d'Hopscotch Groupe a enregistré un niveau record en 2022 grâce à la poursuite du rebond des événements, mais aussi grâce à la continuïté de la croissance dans les métiers des Relations Publics et du digital, ainsi que de l'international avec Sopexa. L'intégration des activités Sport acquises et consolidées au second semestre soutient la croissance pour un volume de marge brute de 2,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires global ressort ainsi à 246,8 ME (153,68 ME en 2021).

Avec des conditions d'exploitation bien maîtrisées, le groupe renoue avec des marges bénéficiaires favorables... Le Résultat Opérationnel Courant est de 9,04 ME pour une marge brute de 86,15 ME, soit 10,5%. Ces performances sont désormais organiques, et ne doivent pas être comparées avec l'exercice précédent qui bénéficiait encore de mesures de soutien et d'exonérations significatives (plus de 2,5 ME).

Après charges financières et impôts sur les sociétés, le résultat net consolidé atteint 6,1 ME, dont 5,6 ME part du groupe (4 ME pdg en 2021).

Structure financière solide

La trésorerie, de 44 ME à la clôture, reste stable par rapport à l'an passé. Les emprunts bancaires sont de 27,8 ME. La part du PGE s'élève à 19,1 ME. La situation financière nette consolidée des dettes s'élève à 16,3 ME en amélioration de 2,2 ME par rapport à 2021.

Dividende

Avec une situation financière nette largement positive, et des capitaux propres de 28 ME, il sera proposé à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,50 euro par action. Il sera mis en paiement lundi 10 juillet.

Perspectives 2023

Avec la dimension désormais atteinte Hopscotch ambitionne de former le 1er groupe de conseil en communication de dimension mondiale et d'origine européenne, capable de rivaliser de façon innovante avec les plus grands réseaux. Déjà présent dans plus de 30 pays du monde, Hopscotch est en pourparlers avec le groupe Vero qui opère les mêmes métiers dans 6 pays d'Asie du Sud Est, et emploie 200 collaborateurs.

Pour gagner en profondeur, Hopscotch se renforce dans des verticales sectorielles telles que le luxe, la mobilité, la santé, ou le food et l'art de vivre.

Grâce à sa structure financière solide, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe tournée vers l'international, et vers le renforcement dans des secteurs porteurs tels que le tourisme. Enfin le groupe renforce constamment sa conviction et son savoir RSE : multi-labellisé, dont EcoVadis Platinum (moins de 1% des sociétés évaluées), Hopscotch consacre des ressources croissantes pour développer ses capacités dans ces domaines.