Hopscotch Groupe : résultat opérationnel courant positif à 6,8 ME

(Boursier.com) — Comme communiqué précédemment, l'activité du groupe Hopscotch Groupe s'est redressée grâce à la reprise de l'événementiel principalement, de l'international, et à la poursuite de la croissance constatée dans les métiers des Relations Publics et du digital. Il est impossible de comparer l'exercice 2021 avec l'année précédente qui avait été fortement impactée par la chute de l'événementiel, par les diverses mesures de soutien activées, et par les décisions de gestion structurelles.

Ces dernières avaient été entièrement provisionnées sur l'exercice 2020.

Toutes les actions entreprises en 2020 permettent une exploitation plus agile au service de métiers qui ont su s'adapter aux contraintes, en innovant et en accélérant la transformation digitale. Le retour des événements physiques au niveau d'avant Covid n'est pas encore retrouvé. Mais la transformation de cette activité a conduit à créer plus de valeur pour le groupe tout en représentant des investissements bien moins élévés pour les clients avec le même niveau de satisfaction: on peut le constater dans le chiffre d'affaires encore loin de ses bases antérieures, alors que la marge brute générée augmente et tend à s'en rapprocher.

Le résultat intègre encore des éléments atypiques et non récurrents comme les charges salariales des personnes concernées par le PSE dont les départs se sont étalés au long du premier semestre (-0,7 millions d'euros), compensées par de l'activité partielle (1,2 million d'euros), et des mesures de soutien (2,2 millions d'euros).

Par ailleurs le groupe a fortement abaissé son seuil d'équilibre (break-even) avec la réduction des coûts de structure réalisés.

Ces nouvelles bases permettent de dégager un résultat opérationnel courant largement positif à 6,8 millions d'euros soit 10% de la marge brute. On considère que le ROC est à peu près constitué pour 1/3 des éléments non récurrents ci-dessus, et 2/3 d'un retour à une exploitation normalement bénéficiaire, soit 6% de la marge brute.

Des reprises nettes de provisions essentiellement liées au PSE augmentent le résultat opérationnel à 8,8 millions d'euros, ce qui permet d'effacer intégralement les pertes constatées en 2020.

Après charges financières, et impôts sur les sociétés (issus des sociétés bénéficiaires à l'international, et en France après l'imputation partielle des déficits reportables de l'an passé) le résultat net part du groupe s'élève à presque 4 millions d'euros.

Structure financière redressée

La trésorerie, de 44,6 millions d'euros à la clôture, est en augmentation grâce à plusieurs éléments favorables: un BFR en évolution positive de +2,3 millions d'euros, une capacité d'autofinancement d'exploitation fortement positive à

+4,4 millions d'euros (hors impact norme IFRS 16 relative aux locations longue durée), et un complément de PGE de 5 millions d'euros perçu au premier semestre. A contrario le groupe a remboursé et payé des charges d'emprunts pour 3,5 millions d'euros (hors impact norme IFRS 16 relative aux locations longue durée) et a respecté rigoureusement ses échéances auprès de ses partenaires bancaires.

Les emprunts bancaires sont de 30,4 millions d'euros dont 3,6 millions d'euros à moins d'un an. La part du PGE s'élève à 20 millions et n'a finalement pas été utilisée. La situation financière consolidée nette des dettes s'élève à 14,2 millions d'euros. Elle est bonifiée par un report de charges sociales d'un montant d'environ 5 millions d'euros, qui sera amorti sur 36 mois (ces dettes sont intégralement constatées au bilan en dettes fiscales et sociales courantes).

Hors PGE, les dettes bancaires de 10,4 ME sont à rapprocher des capitaux propres du groupe de 22,3 millions d'euros et une trésorerie positive de 24,6 millions d'euros. Hopscotch retrouve ainsi sa structure financière normale.

Le groupe ne prévoit pas de distribuer de dividendes cette année afin d'accélérer la reconstitution des capitaux propres.

Perspectives 2022

L'exercice devrait être bon dans son ensemble, avec le retour des évènements en présentiel et le retour du Mondial de l'Automobile en octobre.

Le groupe n'est pas directement impacté par les évènements en Ukraine du fait de ses implantations ou de la nature de ses métiers. Seule l'exposition à un risque économique général pourrait faire évoluer la tendance des affaires.

Stabilisé et géré de manière agile, le groupe saura s'adapter et conserver sa tradition de croissance profitable. Les opportunités d'accélérer encore avec de la croissance externe seront recherchées puisque le groupe en a conservé la capacité.

Hopscotch Groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, le 3 mai 2022, après la fermeture des marchés.