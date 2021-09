Hopscotch Groupe : résultat opérationnel à l'équilibre

(Boursier.com) — Au troisième semestre consécutif d'urgence sanitaire, Hopscotch Groupe dit entamer son processus de redressement avec succès : reprise du volume d'affaires, coûts d'exploitation fortement réduits, et trésorerie consolidée.

Les 3 grands secteurs d'activité réagissent différemment : les PR et le digital, très résistants au plus fort de la crise, affichent une croissance économique de l'ordre de 10% en ce début d'exercice ; Sopexa malgré quelques difficultés rencontrées en Chine, retrouve un niveau comparable avant crise (marge brute +22%), et l'événement rebondit de presque 30% par rapport à un premier semestre 2020 sinistré, mais reste encore très en deçà des niveaux antérieurs. Cette dernière activité s'est très fortement digitalisée pendant ces périodes de restrictions sanitaires, et le groupe a internalisé une large partie de la production.

Aussi le chiffre d'affaires à 56,2 millions d'euros évolue corrélativement avec la marge brute qui, en augmentation de 3,5 millions d'euros, atteint 25,8 millions d'euros.

Le résultat opérationnel affiche une perte minime de 280 milliers d'euros. Il est utile de distinguer Sopexa du reste du groupe : en effet sa saisonnalité prononcée au détriment du premier semestre lui fait afficher une perte de 2,1 millions d'euros, en amélioration par rapport à l'an passé (perte de 2,8 millions d'euros au premier semestre 2020).

Le résultat opérationnel de Hopscotch hors Sopexa est un bénéfice de 1,8 millions d'euros. Ce résultat opérationnel est amélioré grâce à une reprise nette de la provision constituée pour le PSE. Si l'on considère le ROC, ce dernier reste toutefois à l'équilibre et confirme l'assainissement des comptes, d'autant qu'une partie des dépenses liées au PSE l'impacte négativement, alors que la provision n'impacte que le résultat opérationnel.

Les charges de personnel ne semblent pas trop différentes en comparant les deux périodes. Elles le sont dans leur constitution même : en 2020 le groupe avait commencé à bénéficier des importantes mesures de soutien à l'économie ; en 2021, ces mesures sont moindres et le PSE tend à alourdir le poste. Les autres charges externes montrent globalement des économies significatives. A l'exception des frais de mission et déplacement encore réduits, ces économies sont désormais pérennes (loyers, charges afférentes, etc...).

Structure financière

Au bilan du 30 juin 2021, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 9.053 milliers d'euros part du groupe, (15.345 milliers d'euros au total). L'endettement bancaire s'élève à 31.635 milliers d'euros, dont 20 millions de PGE. La trésorerie excédentaire consolidée est de 45.443 milliers d'euros. Il est à noter que le groupe a poursuivi le remboursement des prêts hors PGE dans les échéances prévues, mais que la trésorerie bénéficie d'un crédit URSSAF de près de 6 millions d'euros.

Perspectives

Le groupe estime que ce 3eme semestre "COVID" clôt cette période anormale. Malgré l'impact économique supporté, les circonstances ont aussi suscité une forte dynamique en termes d'innovation, de positionnement de l'offre, ainsi que d'agilité et de recherche d'économies.

Malgré un niveau encore faible dans l'événement, le groupe devrait renouer avec les bénéfices sur l'exercice en cours. Hopscotch est par conséquent prêt à bénéficier pleinement du retour des événements physiques.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le jeudi 4 novembre, après la fermeture des marchés.