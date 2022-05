Hopscotch Groupe : pas de dividende

(Boursier.com) — Les actionnaires de Hopscotch Groupe sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 mai à 10h au siège social, à Paris.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés au Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (hopscotchgroupe.com). L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 avril et l'avis de convocation sera publié au BALO du 9 mai et dans un journal d'annonces légales. Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée.

Afin d'accélérer la reconstitution de ses capitaux propres, Hopscotch Groupe prévoit de ne pas distribuer de dividende, à l'image des deux précédents exercices.