Hopscotch Groupe : le concert BDM / Chouchan détient 29,4% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 juin à l'AMF, le concert composé du groupe BDM et du groupe familial Chouchan a déclaré avoir franchi en baisse, le 1er juin, le seuil de 30% du capital de la société Hopscotch Groupe. Il détient 801.052 actions Hopscotch Groupe représentant 1.54. 060 droits de vote, soit 29,42% du capital et 40,13% des droits de vote de la société.

Les positions se répartissent comme suit...

- Frédéric Bedin : 213.023 actions, soit 7,82% du capital et 11,04% des droits de vote

- Benoît Désveaux : 212.314 actions, soit 7,8% du capital et 10,86% des DDV

- Pierre-Franck Moley : 119.507 actions, soit 4,39% du capital et 5,37% des DDV

- Le Holding Système : 250.438 actions, soit 9,2% du capital et 12,57% des DDV

- Total groupe BDM : 795.282 actions, soit 29,21% du capital et 39,83% des DDV

- Lionel Chouchan : 2.383 actions, soit 0,09% du capital et 0,12% des DDV

- Autres : 3.387 actions, soit 0,12% du capital et 0,18% des DDV

- Total groupe familial Chouchan : 5.770 actions, soit 0,21% du capital et 0,30% des DDV

- Total concert : 801.052 actions, soit 29,42% du capital et 40,13% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions de la société Hopscotch Groupe.