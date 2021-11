Hopscotch Groupe : le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre atteint 92,9 ME (+18,5%)

(Boursier.com) — Hopscotch Groupe poursuit le rattrapage des activités observé dès la levée des restrictions sanitaires : le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 30 septembre 2021 atteint ainsi 92,9 millions d'euros (+18,5%), et la marge brute s'élève à 40,8 millions d'euros (+15,6%), à la suite d'un bon troisième trimestre 2021.

Toutes les activités concourent à cette reprise. Les métiers de l'événement redémarrent fortement avec près de 40% d'augmentation, sans pour autant retrouver complètement les niveaux d'avant COVID et dans l'attente d'une réouverture totale des frontières, en cours. Les activités PR et communication digitale qui avaient progressé pendant la crise maintiennent une bonne dynamique avec encore une croissance de près de 10% en 2021.

Majoritairement à l'international, Sopexa, avec une progression de plus de 11%, efface le recul constaté en 2020. L'arrêt de certaines activités non rentables pèse sur la marge brute pour 0,8 million d'euros soit -2% : en proforma, le rebond global du groupe approcherait 18%.

Le groupe accompagne cette augmentation des activités dans une structure allégée qui devrait lui permettre de retrouver des marges bénéficiaires dès 2021.

La trésorerie reste positive à plus de 50 millions d'euros avec des dettes bancaires d'environ 30 millions d'euros, dont 20 millions de PGE.

Hopscotch Groupe publiera son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021, le 2 février 2022, après la fermeture des marchés.

