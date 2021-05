Hopscotch Groupe : le CA atteint 24,8 ME au premier trimestre

Hopscotch Groupe : le CA atteint 24,8 ME au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Hopscotch Groupe a atteint 24,8 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 28,7% par rapport à l'an passé, et la marge brute affiche un repli trois fois moindre de 10,7% à 11,4 millions d'euros.

Le contexte n'a pas permis une réelle reprise des activités événementielles au premier trimestre, alors que le volume d'activité en début d'exercice 2020 avait été presque normal. Le groupe dans cette attente a fortement développé son offre d'événements digitaux, et créé des studios adaptés au coeur de Paris dans son siège social. Ceux-ci génèrent cependant un chiffre d'affaires proportionnellement.

Les activités de relations publics et de conseil en communication digitale, tout comme Sopexa, quoiqu'en légère baisse par comparaison avec une période avant-crise, sont nettement moins impactées.

Cela explique, par cet effet de mix métiers en évolution, pourquoi la marge brute baisse moins que le chiffre d'affaires.

Il reste difficile de prévoir l'évolution de l'activité d'ici la fin de l'année. Mais les récentes annonces en France et dans les marchés où le groupe se trouve présent laissent anticiper une pente ascendante des activités sans qu'il soit possible de dire quand et avec quelle force.

Dans cette hypothèse, Hopscotch Groupe profitera mécaniquement des efforts réalisés pour réduire durablement ses coûts de production et d'exploitation.

En attendant, la trésorerie au fil des mois est restée largement positive et devrait être renforcée par un PGE complémentaire destiné à financer le BFR généré par le retour des activités événementielles d'envergure.

Hopscotch Groupe publiera son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021, le 3 août 2021, après la fermeture des marchés.