Hopscotch Groupe : l'activité est fortement impactée par la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Hopscotch Groupe atteint 78,4 millions d'euros sur 9 mois. La marge brute s'élève à 35,3 ME, au 30 septembre 2020. Ces valeurs en fort recul par rapport à l'an passé ne sont pas comparables dans la mesure où Sopexa est entrée dans le périmètre du groupe le 1er juillet 2019 seulement (seul le 3ème trimestre sec est comparable).

En éliminant l'effet de la consolidation partielle en 2019 de Sopexa, l'activité du groupe Hopscotch sur son périmètre historique se caractérise par une marge brute de 24 ME, en recul de -40%, et un chiffre d'affaires en retrait de près de -60%. La différence dans ces évolutions s'explique par le fait que les activités événementielles sont touchées par le contexte sanitaire et les limitations de rencontres et de réunions. Pour ces activités, la marge brute recule de -62% à fin septembre, tandis que les activités de PR et de communication digitale sont parfaitement stables au cumul par rapport à l'an passé.

Sopexa connaît un recul contrôlé de ses activités d'environ -12%. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en recul. La Chine et le Japon sont en croissance, et globalement la zone Asean est à l'équilibre.

Mise en place d'un PSE

Le groupe a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi concernant de 90 à 100 salariés, majoritairement liés aux métiers événementiels.

Des économies substantielles ont été aussi engagées avec un plein effet sur 2021. Par exemple, les baux de Sopexa et Heaven ont été résiliés et les équipes sont accueillies dans le bâtiment principal.

Hopscotch compte sur le soutien des activités non événementielles, mais espère surtout une reprise progressive de ces métiers. De nouvelles offres hybrides ou 100% digitales ont été également développées avec succès, le groupe dispose désormais de 3 studios pleinement opérationnels en plein centre de Paris et est en capacité d'intervention en régions et à l'international grâce à son réseau intégré.