Hopscotch Groupe : augmentation de capital et acquisition définitive d'Interface Tourism

(Boursier.com) — Hopscotch Groupe annonce que l'Assemblée générale mixte des actionnaires, réunie ce 31 janvier à 10h au siège social, a approuvé à la majorité qualifiée, l'apport en nature et l'augmentation du capital social de la société. Il est ainsi porté à 2.252.791,50 euros, divisé en 3.003.722 actions de 0,75 euro de valeur nominale. L'opération conduit à constater une prime d'apport de 3.951.648,75 euros.

A l'issue de l'Assemblée générale, Hopscotch a procédé à la réalisation définitive de l'acquisition des entités Interface Tourism incluant la société International Tourism Communication Group (ITCG), regroupant les agences en France et des participations majoritaires et des droits de votes des agences Interface Tourism en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Hopscotch prend ainsi le contrôle d'Interface Tourism, qui devient Hopscotch Interface Tourism.