Hopscotch Groupe acquiert les agences Interface Tourism

(Boursier.com) — Hopscotch Groupe a signé l'acquisition des agences Interface Tourism en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, étendant ainsi sa présence en Europe et renforçant son expertise "tourisme".

Interface Tourism est un acteur paneuropéen du marketing spécialisé dans la promotion des destinations touristiques et de l'art de vivre. Il affiche un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, une marge brute supérieure à 8 ME, et emploie une centaine de personnes.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le déploiement international du groupe Hopscotch et accélère le développement de son expertise sectorielle dédiée au tourisme. L'ambition est de devenir le leader mondial du marketing des destinations.

Les activités seront regroupées au sein d'une nouvelle entité 'Hopscotch Interface Tourism' dont le comité de direction sera composé de Frédéric Bedin (Président du Directoire Hopscotch Groupe), de Chris Pomeroy (Directeur Général de Interface Tourism Spain) et Blaise Borezée (Directeur Général Interface Tourism France). Le fondateur d'Interface Tourism, Gaël de la Porte du Theil, accompagnera ce projet en qualité de Senior Advisor.

Ce comité de direction mettra notamment en oeuvre les synergies entre les équipes d'Interface Tourism et les agences et expertises Hopscotch, s'appuyant sur les nombreuses complémentarités sectorielles : influence, RP, digital, event ....

L'objectif est de réaliser l'acquisition définitive des 4 agences Interface Tourism avant fin 2023.