Hopscotch Groupe : 70 ME de marge brute en 2019

Hopscotch Groupe : 70 ME de marge brute en 2019









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Hopscotch Groupe s'élève à 197,3 millions d'euros, et la marge brute consolidée atteint 70,3 ME pour l'exercice 2019 (54,8 ME en 2018). Les données présentées sont impactées aux 3e et 4e trimestres par la consolidation de Sopexa qui rentre dans le périmètre à compter du 1er juillet 2019.

Sur le second semestre 2019, la contribution de Sopexa dans les comptes consolidés est de 39,8 ME pour le chiffre d'affaires, et 15 ME pour la marge brute (6 mois). L'activité a une saisonnalité marquée, avec une forte activité au second semestre. Cette particularité se retrouvera sur l'exercice 2020.

Hors Sopexa, le chiffre d'affaires consolidé est de 157,5 ME (+8,2%), et la marge brute est de 55,3 ME (+1%). L'évolution des chiffres est expliquée par la croissance des activités événementielles en 2019.