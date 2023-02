Hopscotch : forte progression des revenus annuels

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Hopscotch s'élève à 246,9 ME, et la marge brute consolidée atteint 86,4 ME pour l'exercice 2022, des valeurs records, respectivement en rebond de 59,7% et 28,8% par rapport à l'an passé.

L'exercice 2022 constate l'excellente reprise des activités événementielles, que l'on avait déjà observée lors du très bon 4ème trimestre 2021.

Tous les métiers du groupe, Event, PR, digital et marketing, poursuivent leur croissance organique continue depuis plusieurs années. Enfin, le groupe consolide dans sa marge brute 2,4 ME sur le second semestre de l'exercice, provenant des sociétés spécialisées dans le sport, acquises en juin 2022 et consolidées pour la première fois.