Hopscotch : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Hopscotch et la marge brute du premier semestre 2020 s'élèvent respectivement à 52,2 millions d'euros et 22,5 millions d'euros, en net recul par rapport à l'année passée. Comme annoncé précédemment, les activités événementielles expliquent la presque totalité de la baisse. Ainsi, le chiffre d'affaires recule proportionnellement plus que la marge brute, du fait du fort changement de mix en faveur des activités de conseil. La diversité des métiers chez Hopscotch permet un retrait de la marge brute limité à moins de 20% sur la période.

Comme annoncé le 5 mai dernier lors de la publication du premier trimestre, la consolidation en intégration globale de Sopexa au premier semestre 2020 permet de soutenir les chiffres consolidés : une contribution de 18,9 millions d'euros pour le chiffre d'affaires, et de 6,5 millions d'euros pour la marge brute sur la période. Sopexa n'avait été consolidée en intégration globale qu'à partir du 1er juillet 2019.

Sopexa contribue ainsi à diminuer la part des métiers de l'événement dans le Groupe et à élargir la diversité des métiers du conseil et notre présence dans le monde qui sont deux piliers principaux de notre stratégie.

Le groupe avait communiqué le 9 juillet sur les conséquences de la pandémie. Comme prévu, elles sont particulièrement lourdes pour l'événement avec les interdictions administratives de se réunir physiquement sur une longue période au cours du semestre écoulé. De bonnes nouvelles sont à souligner aujourd'hui comme l'autorisation de la tenue des salons et congrès dès la rentrée, mais le groupe manque encore de visibilité sur la vitesse de la reprise des événements, qui pourrait être plus lente qu'espérée. Les activités Relations Publics, Influence, et Digital ont bien résisté jusqu'à présent avec un recul modéré.

Dans un contexte encore très incertain, et de crise économique annoncée, le groupe maintient les mesures d'économies engagées afin de limiter au mieux l'impact de cette situation exceptionnelle sur les comptes consolidés.

Hopscotch Groupe rappelle avoir bénéficié d'un PGE de 15 millions d'euros au 30 juin, et dispose encore à la veille de la trêve estivale d'une trésorerie élevée.

Le groupe publiera son résultat semestriel 2020 consolidé le 23 septembre 2020, après la fermeture des marchés.